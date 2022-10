Septembra in oktobra 105 zastrupitev z gobami, strokovnjaki svetujejo previdnost

Ljubljana, 12. oktobra - V septembru in oktobru so v centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana obravnavali 105 zastrupitev z gobami. Ker v zadnjem času opažajo povečano zanimanje za gobe, svetujejo previdnost. Ljudje naj nabirajo le gobe, ki jih dobro poznajo, v primeru kakršnih koli težav po zaužitju pa naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč.