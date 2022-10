Cesta čez prelaz Črnivec bo zaradi plazu zaprta vsaj pol leta

Gornji Grad/Kamnik, 16. oktobra - Cesta čez prelaz Črnivec, kjer je zaradi septembrskega dolgotrajnega močnega deževja in s tem povečanega dotoka zaledne ter podtalne vode prišlo do zdrsa nasipa, bo zaprta za promet vsaj pol leta. Kot so za STA povedali na direkciji za infrastrukturo, način in vrednost sanacije ter rok izvedbe del trenutno še niso znani.