Po dveh letih in pol spet odprt dostop do krone newyorškega Kipa svobode

New York, 12. oktobra - Ameriška Nacionalna služba za parke se je po dveh letih pol zaprtja zaradi pandemije covida-19 odločila turistom ponovno omogočiti dostop v krono newyorškega Kipa svobode. Tega so zaprli marca 2020, nato pa postopoma odpirali, a dostop do krone ni bil mogoč vse do torka.