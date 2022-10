Generalna skupščina izvolila 12 novih članic Sveta za človekove pravice ZN

New York, 12. oktobra - Generalna skupščina ZN je v torek v New Yorku izvolila 12 novih članic v Svet za človekove pravice ZN, ki zaseda v Ženevi. Triletni mandat 1. januarja 2023 začenjajo Alžirija, Bangladeš, Belgija, Čile, Južna Afrika, Kostarika, Gruzija, Kirgizija, Maldivi, Maroko, Romunija in Vietnam, medtem ko ponovna izvolitev ni uspela Venezueli in Južni Koreji.