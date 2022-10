Ansa: Žirija Barkovljanke diskvalificirala jadrnici Arca in Way of Life

Trst, 11. oktobra - Mednarodna žirija je danes diskvalificirala jadrnici Arca in Way of Life, ki sta minuli konec tedna na regati Barkovljanka v Tržaškem zalivu zasedli drugo oziroma četrto mesto, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na žirijo. Zmagovalka tako ostaja jadrnica Deep Blu, druga je Portopiccolo, tretja pa Maxy jena.