Ob svetovnem dnevu revmatikov društvo pripravilo niz podkastov

Ljubljana, 12. oktobra - Ob svetovnem dnevu revmatikov, ki ga obeležujemo 12. oktobra, je Društvo revmatikov Slovenije ob podpori podjetja Medis pripravilo akcijo spodbujanja gibanja Skočimo na lepše. Kot so sporočili iz društva, so projekt letos skupaj strokovnjaki s področja revmatologije in drugih zdravstvenih strok nadgradili tudi z nizom podkastov.