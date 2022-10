Na pogajanjih s sindikati zdravstva in socialnega varstva tudi o plačnem predlogu za zdravnike

Ljubljana, 12. oktobra - Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada bodo danes nadaljevali pogajanja o plačah. Pogovore nadaljujejo po tistem, ko je vlada sindikatom poslala še izhodišča za plačno skupino E1, torej zdravnike in zobozdravnike. Sindikati so namreč želeli celotno vladno opredelitev do nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu.