Evropska komisija bo predstavila poročilo o širitvi na Zahodni Balkan

Bruselj, 12. oktobra - Bruselj bo danes predstavil poročilo o napredku kandidatk za članstvo v EU. Širitveno poročilo bo obsegalo države Zahodnega Balkana in Turčijo, ne pa še Ukrajine in Moldavije. To bo prvo poročilo po začetku pristopnih pogajanj s Skopjem in Tirano, pomembno pa je tudi v luči podelitve statusa kandidatke BiH, za kar si prizadeva Slovenija.