Matični odbor podprl noveli zakonov o dostopu do javnih informacij ter o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 11. oktobra - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je dal zeleno luč novelama zakonov o dostopu do informacij javnega značaja ter o organiziranosti in delu v policiji. Poslanci SDS so iz slednjega z dopolnilom želeli črtati prepoved sodelovanja občinskih redarjev v pomožni policiji, vendar ga člani odbora niso podprli.