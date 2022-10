Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 11. oktobra - Zvečer bo še precej jasno, ponoči se bo oblačnost od vzhoda povečala, večinoma jasno bo ostalo na zahodu Slovenije. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na Primorskem sončno, ponekod bo še pihala šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho vreme, največ sonca bo na Primorskem. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje nekoliko manj vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah severno in vzhodno od nas megla ali nizka oblačnost. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.