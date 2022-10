V Ljubljani se začenja festival Revija v reviji

Ljubljana, 12. oktobra - Na dveh ljubljanskih lokacijah, v Pivnici Postaja P3 in Hostlu Celica, bo od danes do četrtka potekal 19. festival Revija v reviji. Festival je del istoimenskega mednarodnega projekta kulturnih izmenjav med literarnimi revijami in založbami, ki letos praznuje 20-letnico. Spremljala ga bo razstava publikacij Revija v reviji.