Na Brdu o pomenu statističnih podatkov za boljši odziv na inflacijo

Brdo pri Kranju, 11. oktobra - Poznavanje in razumevanje statističnih podatkov pomaga pri sprejemanju pravih odločitev, to velja tudi pri odzivu na inflacijo in za odločitve glede potrošnje in naložb, so izpostavili na okrogli mizi o vplivu inflacije na družbo, ki je potekala v okviru Statističnega dneva danes na Brdu pri Kranju.