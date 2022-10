Avstrijska vlada z milijardno podporo industriji pri zelenem prehodu

Dunaj, 11. oktobra - Avstrijska zvezna vlada je pripravila obsežen paket podpore industriji v prehodu na podnebju prijazno in energetsko nevtralno delovanje. V podnebno in transformacijsko ofenzivo naj bi se do leta 2030 steklo okoli 5,7 milijarde evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.