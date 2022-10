V Ljubljani znanstveni simpozij o akademiku Stanku Kristlu

Ljubljana, 12. oktobra - V prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) danes poteka znanstveni simpozij o življenju in delu arhitekta, urbanista, oblikovalca, akademika Stanka Kristla, ki pripada najmočnejši in najvplivnejši skupini arhitektov slovenske Moderne. Simpozij sta pripravila SAZU in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).