V veljavi zakon glede množičnega financiranja za podjetnike

Ljubljana, 12. oktobra - Danes je začel veljati zakon o izvajanju uredbe EU o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike, ki so ga pripravili v poslanski skupini SDS. Z zakonom se bo po njihovem predvsem malim in srednjim podjetjem omogočil lažji dostop do financiranja, predvsem do neobdavčenih virov.