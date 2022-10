V Stični odprli prenovljeno večnamensko športno igrišče

Ivančna Gorica, 11. oktobra - V središču Stične so pretekli konec tedna odprli prenovljeno večnamensko športno igrišče, ki v času prireditev služi tudi kot parkirišče za bližnji kulturni dom. Namenu so predali še posodobljeno infrastrukturo med stiškim samostanom in tamkajšnjo podružnično šolo.