ZN: Ruski napadi na civilne cilje v Ukrajini morda vojni zločin

Ženeva, 11. oktobra - Združeni narodi so danes sporočili, da bi ruski napadi na mesta po vsej Ukrajini, usmerjeni v civiliste in civilne objekte, lahko kršili vojna pravila in pomenili vojne zločine. V ponedeljkovih obsežnih raketnih napadih na Ukrajino je bilo po podatkih Kijeva ubitih 19 ljudi, ranjenih pa več kot sto, poškodovana je bila tudi kritična infrastruktura.