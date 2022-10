Bruselj prižgal zeleno luč slovenski pomoči podjetjem zaradi cen energentov

Bruselj, 11. oktobra - Evropska komisija je danes potrdila slovensko 80 milijonov evrov vredno shemo pomoči podjetjem, ki se spopadajo z visokimi cenami plina in elektrike. "Komisija je sklenila, da je shema potrebna, primerna in sorazmerna kot odziv na resne motnje v gospodarstvu države članice," so danes sporočili iz Bruslja.