Rusko-beloruska skupna vojaška enota po navedbah Minska izključno obrambne narave

Minsk, 11. oktobra - Novi rusko-beloruski kontingent je izključno obrambna skupina, katere cilj je braniti meje Belorusije, so danes sporočili iz Minska, potem ko je predsednik Aleksander Lukašenko v ponedeljek Ukrajino in njene zahodne zaveznice obtožil priprave napada na Belorusijo in napovedal vzpostavitev regionalne skupine oboroženih sil skupaj z Rusijo.