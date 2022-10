DVK zaradi maratona v Ljubljani na predsedniških volitvah ne pričakuje večjih težav pri dostopu do volišč

Ljubljana, 11. oktobra - Na dan predsedniških volitev bo v Ljubljani potekal tudi Ljubljanski maraton, v času katerega bodo zaprte določene ulice in ceste. Na DVK zaradi tega ne pričakujejo večjih težav pri dostopu do volišč, posebej ne za tiste, ki se bodo nanje podali peš ali pred 8.45 in po 15. uri. Priporočajo tudi udeležbo na predčasnih volitvah.