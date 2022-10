Madridski muzej o umetniškem in osebnem odnosu med Picassom in Coco Chanel

Madrid, 12. oktobra - Madridski Muzej Thyssen-Bornemisza je na ogled postavil razstavo, ki prikazuje osebni in umetniški odnos med slikarjem Pablom Picassom in modno oblikovalko Coco Chanel. Za oba umetnika velja, da sta bila vodilna na svojem področju, to, kar je Coco Chanel pomenila za modo, je za slikarstvo pomenil Picasso.