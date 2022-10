V luči varčevanja ponekod omejitve pri delovanju športnih objektov in novoletni razsvetljavi

pripravili dopisniki STA

Novo mesto/Krško/Slovenj Gradec/Nova Gorica/Maribor/Ptuj/Ljubljana, 15. oktobra - Zaradi podražitev so nekatere mestne občine poleg priporočenih že uvedle dodatne ukrepe za manjšo porabo energentov, možnosti nadaljnjega ukrepanja pa še preučujejo. Novomeška občina je denimo do nadaljnjega zaprla bazen na Osnovni šoli Grm, v Kranju pa so napovedali omejitve pri novoletni razsvetljavi.