Na ljubljanski borzi dopoldne padec indeksa SBI TOP

Ljubljana, 11. oktobra - Trgovanje na ljubljanski borzi dopoldne poteka v znamenju manjšega padca indeksa SBI TOP. Ta je do okoli 11.30 izgubil 0,21 odstotka vrednosti. Med delnicami v prvi kotaciji so se sicer podražile delnice Telekoma Slovenije in NLB, pocenile pa so se Petrolove delnice ter delnice Zavarovalnice Triglav. Tečaj najprometnejših delnic Krke stagnira.