Nobelovka Maria Ressa se bo spričo grožnje zaporne kazni obrnila na filipinsko vrhovno sodišče

Manila, 11. oktobra - Filipinsko-ameriška novinarka in Nobelova nagrajenka iz leta 2021 Maria Ressa je danes sporočila, da se bo obrnila na filipinsko vrhovno sodišče, potem ko je prizivno sodišče zavrnilo njeno pritožbo na tožbo glede obrekovanja. Obsojena je bila leta 2020, grozi pa ji od šest mesecev do sedem let zapora, poročajo tuje tiskovne agencije.