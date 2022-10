Gledališče Celje v petek s premiero Poglej me v režiji Luke Marcena

Celje, 11. oktobra - Gledališče Celje bo v petek premierno uprizorilo komedijo ameriškega pisatelja, režiserja in producenta Williama Missourija Downsa Poglej me. To bo tudi prva slovenskega uprizoritev te komedije. Kot je povedal režiser predstave Luka Marcen, se uprizoritev igra z nevidnostjo, pomemben del pa predstavlja tudi glasba, ki skrbi za ritmičnost predstave.