Filmska kritika in filmsko-kritiške prakse v fokusu letošnje Jesenske filmske šole

Ljubljana, 11. oktobra - V Slovenski kinoteki se danes začenja štiridnevna Jesenska filmska šola, v fokusu katere je ob 60. obletnici izhajanja revije za film in televizijo Ekran filmska kritika in filmsko-kritiške prakse. Jesensko filmsko šolo spremlja tudi filmska retrospektiva z naslovom Od besed k podobam in nazaj.