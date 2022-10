Ljubljana, 11. oktobra - Izjava za medije Aleša Primca in Metke Zevnik iz koalicije Za otroke gre! pred predajo podpisov pobude za razpis naknadnega zakonodajnega družinskega referenduma za zaščito otrok in družin o spremembah družinskega zakonika v DZ bo danes ob 15. uri (in NE ob 13. uri, kot je bilo sprva napovedano) pred DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz koalicije.