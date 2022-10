Začenja se informativna kampanja za kopenski promet

Ljubljana, 12. oktobra - Pod taktirko Evropske organizacije za delo (ELA) se danes začenja informativna kampanja za kopenski promet. Cilj kampanje je seznanitev s pomembnimi informacijami o socialni zakonodaji EU ter pravicah in obveznostih prevoznikov in voznikov v kopenskem prometu, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.