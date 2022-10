Podporniki Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah podpisali sporazum o sodelovanju

Ljubljana, 11. oktobra - V okviru priprav na Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki bo novembra, so se v Ljubljani četrto leto zapored zbrali sodelujoči v skupnem boju proti korupciji in prevaram. Podpisali so sporazum o sodelovanju v tednu ozaveščanja o prevarah ter vnovič opozorili na porast prevar v pandemiji covida-19 in neetičnih dejanj v družbi nasploh.