Italijanski tovornjak prevažal preveč drv

Bovec, 11. oktobra - Policisti so med kontrolo prometa v nedeljo okoli poldneva v Srpenici ustavili italijansko tovorno vozilo in zaradi suma, da je na tovornjaku naloženih preveč drv, odredili tehtanje tovornjaka, ki ga je vozil 47-letni voznik. Tovorno vozilo je za skoraj tri tone preseglo največjo dovoljeno maso, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.