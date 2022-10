Za pomoč prizadetim v poplavah v Kostelu in Osilnici zbrali 15.000 evrov

Kostel/Osilnica/Kočevje, 14. oktobra - V akciji za pomoč prizadetim v nedavnih poplavah v Kostelu in Osilnici so do zdaj zbrali nekaj več kot 15.000 evrov. Od tega se je 11.850 evrov nateklo iz donacij kočevskemu Rdečemu Križu, del preko sms-sporočil, del pa z neposrednimi nakazili prizadetim, nekaj več kot 3200 evrov pa še z nedeljskim koncertom, so sporočili organizatorji.