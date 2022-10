Policisti s pozivoma zbirajo informacije o treh nesrečah v Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 11. oktobra - Policisti zbirajo informacije o treh prometnih nesrečah, ki so se v ponedeljek zgodile v Ljubljani in Mariboru, pri čemer sta bila v dveh nesrečah huje poškodovana pešec in kolesar. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin pozivajo morebitne očividce, udeleženega kolesarja in neznanega voznika, da se javijo policiji.