Ljubljana, 11. oktobra - Kandidat za predsednika republike Milan Brglez bo danes med 17. in 18. uro na obisku v Slovenskih Konjicah, ob 17. uri bo v Pubu Beli konj na Starem trgu 2 dal izjavo za medije, pred tem bo od 12. do 14. ure na obisku v Murski Soboti na Trgu zmage 8, so sporočili iz pisarne kandidata.