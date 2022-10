V BiH ponovno štetje glasov za predsednika Republike Srbske

Sarajevo, 10. oktobra - Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine je danes sprejela odločitev o ponovnem štetju glasov za predsednika Republike Srbske, potem ko so ugotovili številne nepravilnosti pri dosedanjem izidu volitev, ki so potekale 2. oktobra. Gre za prvo takšno odločitev v dosedanji volilni praksi v BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.