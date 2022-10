Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 10.)

Ljubljana, 10. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenski predsednik Borut Pahor čestital zmagovalcu predsedniških volitev v Avstriji Alexandru Van der Bellnu in izpostavil njegov pomen za slovenske narodne manjšine v Avstriji. Pisale so še o konferenci Mednarodne komisije za kitolov (IWC), ki bo prihodnji ponedeljek v Portorožu.