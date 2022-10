Guterres in Biden obsodila ruske napade v Ukrajini

New York/Washington, 10. oktobra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes obsodil vrsto ruskih bombnih napadov na ukrajinska mesta in jih označil za nesprejemljivo zaostrovanje vojne. Obsodil jih je tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki je poudaril, da so pokazali "izjemno brutalnost nezakonite vojne", ki jo ruski voditelj Vladimir Putin vodi proti ukrajinskemu ljudstvu.