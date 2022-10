GZS vnovič o nujnosti izboljšav v postopkih za izdajo dovoljenj tujcem

Ljubljana, 10. oktobra - Na upravnih enotah je treba nemudoma izboljšati operativno izvajanje postopkov, so se strinjali udeleženci delavnice, ki so jo na temo zaposlovanja tujcev pripravili v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Med drugim so se zavzeli za dodatne kadrovske zmogljivosti in digitalizacijo postopkov, so sporočili iz GZS.