Slovenija obsoja ruske napade, slovensko osebje v Kijevu na varnem

Ljubljana, 10. oktobra - Slovenija je danes najostreje obsodila ruske napade na Kijev in druga mesta v Ukrajini, pri čemer je napade na civiliste označila za vojni zločin, ki ne sme ostati nekaznovan. Kot so bo tem sporočili z ministrstva za zunanje zadeve, so uslužbenci na slovenskem veleposlaništvu v Kijevu na varnem. Napade je ostro obsodil tudi premier Robert Golob.