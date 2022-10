Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 10. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli s padci. Vlagatelji v tem tednu čakajo na objavo podatkov o gibanju cen življenjskih potrebščin v ZDA in zapisnika s septembrskega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed). Začenja se tudi obdobje objav četrtletnih poslovnih rezultatov ameriških podjetij.