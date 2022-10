SBI TOP končal nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 10. oktobra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP danes padel za 0,05 odstotka in trgovanje sklenil pri 982,26 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 1,98 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke. Med blue chipi so se najbolj pocenile delnice Save Re, za 2,40 odstotka.