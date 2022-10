Šinkova s svetom za ženske na podeželju tudi o starševskem dopustu na kmetijah

Ljubljana, 10. oktobra - Svet za ženske na podeželju je na današnji seji, ki se je je udeležila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko, med drugim razpravljal o materinskem oz. starševskem dopustu na kmetijah. Kot so sporočili z ministrstva, prisotnost majhnih otrok pomembno vpliva na ekonomsko in socialno delovanje kmetij, vendar je to pogosto spregledana tema.