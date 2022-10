Ukrajinska mesta tarča obsežnega ruskega obstreljevanja, Zahod z ostrimi obsodbami

pripravila Simona Grmek

Kijev/Moskva/Bruselj/Berlin/Pariz, 10. oktobra - Kijev in druga večja mesta širom Ukrajine so bila danes tarča ruskih raketnih napadov, ki so terjali najmanj deset življenj, na desetine je bilo ranjenih. Ruski predsednik Vladimir Putin je napade označil za odgovor na "teroristične napade" Ukrajine, ki so sledili po eksploziji na krimskem mostu. Zahod je napade ostro obsodil.