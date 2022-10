Tina Podbevšek in Miha Blažič - N'Toko za STA: Želimo si močan in informiran sindikat

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 12. oktobra - V Ljubljani so pred kratkim ustanovili nov sindikat Zasuk, ki bo deloval na področju ustvarjalnosti in kulture. Kateri vzvodi so privedli do njegove ustanovitve in za kaj si bo prizadeval, sta za STA pojasnila člana delavskega odbora sindikata Tina Podbevšek in Miha Blažič - N'Toko.