Evropska komisija objavila poročilo o vplivu pandemije covida-19 na duševno zdravje mladih

Bruselj, 10. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja je mreža Evropske komisije Youth Wiki objavila poročilo o vplivu pandemije covida-19 na duševno zdravje mladih. V njem so opredeljeni glavni dejavniki, ki so med pandemijo vplivali na duševno zdravje mladih, vsebuje pa tudi pregled politik, pobud in programov, vzpostavljenih za njihovo obravnavo.