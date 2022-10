Koprski policisti prijeli več tihotapcev nezakonitih migrantov

Koper, 10. oktobra - Policisti policijske uprave Koper so v zadnjih dneh odkrili več tihotapcev, ki so prevažali nezakonite migrante. Prijeli so francoskega državljana, državljana Kosova in osumljenca iz okolice Ljubljane. Policijski postopki še potekajo, so sporočili s koprske policijske uprave.