Na Zagreb Film Festivalu 115 filmov, tudi slovenski

Zagreb, 10. oktobra - Na 20. Zagreb Film Festivalu (ZFF), ki bo v hrvaški prestolnici potekal med 23. in 30. oktobrom, bodo prikazali skupno 115 filmov v štirih tekmovalnih in sedmih spremljevalnih programih. Selektorji festivala so v glavni tekmovalni spored uvrstili 11 filmov, med katerimi so štirje hrvaški. Na ogled bo tudi pet slovenskih filmov oziroma koprodukcij.