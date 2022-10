STA soočenje: Kandidati brez izjeme izpostavili velik pomen javnih medijev v družbi

Ljubljana, 17. oktobra - Kandidati za predsednika republike so brez izjeme izpostavili vlogo in velik pomen javnih medijev v družbi, a imajo različne poglede na nekatere konkretne rešitve. Tako denimo novelo zakona o RTVS, o kateri bomo odločali na referendumu, podpirajo štirje od sedmih kandidatov. Vsi pa imajo odklonilen odnos do sovražnega govora.

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Kako pomembna je za vas vloga javnih medijev in zakaj? Kako vidite razmere zlasti v javnih medijih?

2. Ali Slovenija potrebuje javno RTVS in nacionalno tiskovno agencijo, ki sta sofinancirani s strani državljanov oziroma proračuna?

3. Ali bi kot predsednik želeli ohraniti/spremeniti možnost imenovanja članov programskega sveta RTVS? Podpirate zadnjo novelo zakona o RTVS ali bi podprli njeno zavrnitev na referendumu?

4. Kakšen je vaš odnos do sovražnega govora v odnosu do pravice do svobode govora?

5. Koliko boste za komunikacijo z javnostjo uporabljali družbena omrežja?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Vloga javnih medijev je izjemno pomembna. Bil sem na protestih za STA in za javno Radiotelevizijo Slovenija (RTVS). Brez svobodnih javnih medijev pade demokracija. Javno RTVS in STA Slovenija absolutno potrebuje.

Podpiram novelo zakona o RTVS, s katero se spreminja imenovanje članov programskega sveta RTVS.

Vse, kar je sovražni govor, nima domovinske pravice v javnosti in v javnem življenju.

Družbena omrežja bom za komunikacijo z javnostjo uporabljal zmerno, kot do sedaj.

Anže Logar

Javni mediji so steber demokratične družbe. Slovenija potrebuje javno RTVS in nacionalno tiskovno agencijo, ki sta sofinancirani s strani državljanov oziroma proračuna.

Ne podpiram argumenta izrednih razmer pri reguliranju javne RTVS. O tem potrebujemo široko javno razpravo, ki jo do sedaj vlada žal ni omogočila.

Vedno in povsod sem za spoštljiv dialog. Boj proti sovražnemu govoru pa ne sme biti izgovor za izbris drugačnih mnenj.

Sem zmeren uporabnik družbenih omrežij in se zavedam njihovih omejitev.

Janez Cigler Kralj

Javni mediji so eden ključnih kanalov za informiranje in delovanje sodobne družbe. Pomembno je, da so informacij deležne vse družbene skupine enakovredno in imajo vse enakovredno možnost obveščanja javnosti o svojih interesih. Za zagotavljanje tega vsekakor potrebujemo javno RTVS in nacionalno tiskovno agencijo, financirani iz proračuna.

Novele zakona o RTVS ne podpiram, podprl bi njeno zavrnitev na referendumu.

Do sovražnega govora imam ničelno toleranco. Moja svoboda se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. To je ključno, če želimo živeti v človeku prijazni, civilizirani družbi.

Družbena omrežja so današnja stvarnost, čeprav sem velik zagovornik osebnega stika. Zasebne kanale ločujem od uradnih.

Miha Kordiš

Absolutno podpiram stavko delavcev na RTVS, so zadnji branik pred njegovo razgradnjo. Načrt njegovih uničevalcev je jasen, če ga odstranijo, dobi še več prostora sporočanje, ki je podrejeno posebnim interesom bodisi kapitala bodisi politike. Solidarne družbe ni brez pravice do informacije. Javno RTVS potrebujemo, tako kot javno zdravstvo, javne šole ali javne vrtce.

Novelo zakona o RTVS bom podprl na referendumu. Javnega servisa, ki pripada državljanom, ne morejo in ne smejo upravljati te ali one vlade.

Sovražni govor je oblika nasilja nad že tako izključenimi skupinami in nima nobene zveze s pravico do svobode govora.

Družbena omrežja bom uporabljal, a ne kot nadomestek za uradne kanale uradnega komuniciranja.

Nataša Pirc Musar

Javni mediji so pogoj za demokracijo in morajo delovati v javnem interesu. Danes je RTVS že zelo blizu tega, da te naloge ne opravlja, kot bi jo morala. Politična uzurpacija je šla tako daleč, da je nujno hitro ukrepanje. Potrebujemo javno RTVS in nacionalno tiskovno agencijo.

Novela zakona o RTVS je naredila odločne korake za depolitizacijo programskega sveta in jo podpiram.

V družbi je preveč ne le sovražnega, ampak tudi grobega in žaljivega govora, kar se širi v vse pore družbe ravno iz politike, ki bi morala dajati drugačen zgled. Pravosodje je pri sovražnem govoru doslej naredilo premalo.

Prisotna sem na številnih družbenih omrežjih in bom tam ostala aktivna. Seveda pa bo moja komunikacija primerna funkciji.

Vladimir Prebilič

Javni mediji morajo biti neodvisni od politike. Politični ali drugi pritiski na novinarsko ustvarjanje so nedopustni. Novelo zakona o RTVS podpiram. Nujno potrebujemo javno in neodvisno RTVS in STA, ki morata prejeti dovolj sredstev za svoje neodvisno delovanje in ustvarjanje vsebin, ki za komercialne medije niso zanimive.

Ustanavljanja medijev v lasti političnih strank in/ali lastniškega vplivanja na medije, ki krnijo novinarsko profesijo, ni mogoče prepoznati kot dodano vrednost na področju medijske krajine.

Sovražni govor ni sprejemljiv - svoboda se konča pri mejah svobode drugega, ki jih ne smemo prestopiti niti z verbalnimi napadi.

Družbena omrežja bom zagotovo uporabljal bistveno manj kot aktualni predsednik.

Sabina Senčar

Pomembno je, da so mediji neodvisni od kapitala in politike, a tega pri nas že dolgo ne zaznavam. Slovenija vsekakor potrebuje javno RTVS in nacionalno tiskovno agencijo, vir financiranja bi prenesla v proračun. Možnost imenovanja članov programskega sveta RTVS ni bistvena, bistveno je, da bi svet zagotavljal pluralnost medija in njegovo popolno politično neodvisnost.

Novele zakona o RTVS ne podpiram, ker ne vodi v depolitizacijo, kar pa ne pomeni, da podpiram referendum, kjer bi breme odločitve prevalili na premalo informirane državljane.

Imam ničelno toleranco do sovražnega govora. Vsak ima pravico javno izraziti mnenje, a se mora v primeru sovražnih elementov zavedati sankcij.

Družbenih omrežij ne bom uporabljala.