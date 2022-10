Roglič in Nova KBM za dober namen zbrala več kot 30.000 evrov

Maribor, 10. oktobra - Fundacija slovenskega kolesarja Primoža Rogliča in Nova KBM sta v nedeljo v Mariboru organizirala dobrodelni dogodek Zlati krog. S kolesarskim šampionom se je na 60 km dolgo pot iz Maribora do Ptuja ter nazaj podalo 250 prijavljenih kolesarjev, za dober namen pa so zbrali 31.550 evrov.