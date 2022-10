STA soočenje: Nevladnim organizacijam velik pomen, večina kandidatov bi ohranila dneve odprtih vrat v predsedniški palači

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Koliko in na kakšen način bi sodelovali z nevladnimi organizacijami?

2. Kako pomembno se vam zdi udeleževanje na javnih dogodkih, športnih tekmovanjih, kulturnih prireditvah? V kakšnem obsegu boste torej prisotni med ljudmi?

3. Bi obdržali tradicijo dneva odprtih vrat na praznike?

4. Bi obdržali prakso podeljevanja jabolk navdiha ali bi morda uvedli kaj drugega?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Ustanovil bi srečanja nevladnih organizacij za razpravljanje o družbeni problematiki. Kot predsednik DZ in kot evropski poslanec sem (bil) veliko med ljudmi in to "politiko" mislim nadaljevati.

Tradicijo dneva odprtih vrat bi obdržal, morda tudi ob drugih dnevih, ne le za praznike. Morda bi šolam predlagal, da pridejo pogledat predsedniško palačo. Konec koncev je to palača vseh državljanov.

Praksa podeljevanja jabolk navdiha mi je simpatična, preveriti je le treba njeno zakonsko podlago. Vsako leto bi razpisal natečaje na izbrano temo in povečal aktivno razmišljanje o tem, kam Slovenija gre in kam želimo.

Anže Logar

Z nevladnimi organizacijami bi sodeloval predvsem tako, da bi prisluhnil široki paleti civilne družbe.

Javnih dogodkov, športnih tekmovanj in kulturnih prireditev se že sedaj udeležujem. Stik z ljudmi je za vsakega politika, še posebej pa za predsednika republike, ključen. Je tista osrednja vez z državljankami in državljani.

Tradicija dneva odprtih vrat na praznike se mi zdi dobra ideja. Seveda bi obdržal prakso podeljevanja jabolk navdiha, je zelo dobra iniciativa.

Janez Cigler Kralj

V zvezi s temami, pomembnimi za širšo družbo, bi organiziral posvete, na katere bi povabil tudi področne nevladne organizacije. Udeleževal bi se tudi njihovih pomembnih dogodkov, na katere bi me povabili.

Med ljudmi želim biti čim več, saj je neposreden stik neprecenljiv. Pomemben del nalog predsednika republike je tudi udeležba na različnih prireditvah, kjer se lahko seznani z različnimi problematikami in tudi izraža svoja mnenja.

Obdržal bi tradicijo dneva odprtih vrat na praznike. Jabolko navdiha se mi zdi pozitivna pobuda in bi jo obdržal.

Miha Kordiš

S civilno družbo že sodelujem, to bi še nadgradil. Civilna družba je edina, ki je sposobna združiti in mobilizirati ljudi proti zgrešenim politikam, vladavini enoumja ali za zaščito okolja.

Prisoten bom med ljudmi in zagovarjal pravice delovnih ljudi in drugih skupin, odrinjenih na obrobje.

Vrata palače bi za ljudi odprl na stežaj. To je ena izmed priložnosti, da se neposredno srečaš z ljudmi in prisluhneš njihovim težavam. Glede jabolka navdiha: praznih gest je že preveč. A morda lahko to jabolko postane jabolko za vse, ki so se izkazali s trudom in neupogljivostjo za skupno dobro, kot jabolko solidarnosti.

Nataša Pirc Musar

Veliko dela, ki bi ga morala opraviti država, opravijo prav nevladne (humanitarne) organizacije. Vrata v predsedniško pisarno jim bodo vedno odprta.

Med ljudmi na takšnih ali drugačnih prireditvah in javnih dogodkih, nisem in ne bom zaradi vtisa, ampak zato, ker sem rada. Kot ljubiteljica športa bom kot do sedaj obiskovala športna tekmovanja, prav tako bom tudi v prihodnje stalna gostja na kulturnih prireditvah.

Tradicijo dneva odprtih vrat na praznike bi obdržala. Zagotovo bom obdržala tudi podeljevanje jabolka navdiha, se bom pa potrudila, da nagrada dobi tudi pravno podlago, saj bo s tem pridobila na veljavi.

Vladimir Prebilič

Država mora spodbujati civilno družbo in družbena vrenja. Oblast iz civilne družbe prejema številne kredibilne predloge, za katere bom imel posluh in redno organiziral posvete.

V največji možni meri se bom udeleževal javnih dogodkov in tako spodbujal športnike, kulturne in druge ustvarjalce ter ohranjal stik z ljudmi. Nadaljeval bom z dnevi odprtih vrat. Obiskal bom vse slovenske občine.

Ideja jabolk navdiha mi je sicer blizu, a vsak predsednik lahko izbere svoj način podeljevanja priznanj oz. nagrad. Pri tem bi bil konzervativen, saj inflacija podeljevanja nazivov in odlikovanj razvrednoti nagrade in predhodne prejemnike.

Sabina Senčar

Za pobude civilne družbe in dialog bodo moja vrata odprta. Iskala bi uravnoteženo udeležbo pri stikih z ljudmi, ne le s privilegiranim slojem ljudi na prireditvah, ampak tudi z ogroženimi skupinami in skupinami, katerih glas se ne sliši.

O dnevu odprtih vrat na praznike moram razmisliti. Prazniki so običajno čas, ki ga preživljamo z bližnjimi. To velja zame in za obiskovalce.

Jabolko navdiha me spominja na čase šolanja. Zmagovalci na tekmovanju smo dobili še dodatno pohvalo in tako odnesli dve nagradi za isti dosežek, drugi pa so se trudili brez ene same pohvale. Jabolko navdiha bi ohranila za prav poseben navdih.