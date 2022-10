Pahor prejemnikom naziva Moj zdravnik: Slovenci zdravje jemljemo za eno najbolj pomembnih vrednot

Ljubljana, 10. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel prejemnike naziva Moj zdravnik 2022. Izrazil je občudovanje in hvaležnost zdravstveni stroki, da svoje poslanstvo jemljejo z zavzetostjo, resnostjo, dobroto in srčnostjo. Pahor meni, da Slovenci zdravje jemljemo za eno najbolj pomembnih vrednot in ko je ta ogrožena, se zatečemo prav k zdravnikom.